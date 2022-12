La final de un Mundial de fútbol es un acontecimiento que cualquier fanático del balón pie no querría perderse, sobre todo si esta podría coronar a tu selección como la campeona. No obstante, el hincha argentino, Nicolás Chiesa, se encuentra en una disyuntiva, puesto que se debate entre la posibilidad de ver a Messi y compañía levantar la Copa o presenciar el nacimiento de su hijo.

El hincha acérrimo de la albiceleste preparó su viaje en febrero de este año y al hacer las cuentas se percató que el día que estaba programado el parto de su último retoño coincidía con el día de la final del Mundial de Qatar 2022.

“Mi mujer está embarazada de ocho meses, ya le queda poco tiempo para parir. Generalmente, se le adelanta, porque mis tres hijas se adelantaron. Y está por llegar el único varón, el heredero”, indicó Nicolás en declaraciones recogidas por el medio TN.

El hombre de 40 años y simpatizante de Boca Juniors comentó que se toma su situación día a día. “Estoy partido a partido y ecografía a ecografía”, detalló.

“Ya tomé la decisión”

Las probabilidades de que el nacimiento de su hijo coincida con el partido final del Mundial son bastantes altas. De este modo, Nicolás ya tomó una decisión sobre lo que hará, “ya tomé una decisión. Si me entero de que está por nacer, me subo al avión y vuelvo”. A lo que agregó, “es mi hijo y voy a volver, así tenga que ver el partido en la pantalla del avión”.

“Estoy hablando con la agencia de viajes para cambiar el pasaje, es un estrés muy fuerte. Un estrés que se disfruta. Lo que sé es que si nace antes me vuelvo. Es mi único hijo varón, así que vuelvo. Si me llega el mensaje regreso, no tengo dudas”, remarcó el hincha argentino.

La escuadra argentina enfrenta nuevamente la posibilidad de levantar la Copa del Mundo, luego de 36 años y el fallido intento en Brasil 2014. Sin embargo, el fanatismo por su selección tiene un límite para este argentino, y ese es el recibimiento del nacimiento de su hijo.

“Ella me dijo que no me iba a avisar, pero amenacé a mi hija más grande para que me avise ella. Es mi hijo, quiero estar ahí, habrá que festejar en el Obelisco”, comentó Nicolás Chiesa.