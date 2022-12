El histórico entrenador trasandino, Ángel Cappa, contradijo a su par de la selección argentina, Lionel Scaloni, quien aseguró que Lionel Messi era “el mejor de la historia” tras conseguir la clasificación a la final del Mundial de Qatar 2022.

“Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal”, manifestó en diálogo con Radio Marca.

Respecto a los dichos del actual DT de la “Albiceleste”, comentó que “me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia”.

En contraste, valoró el rendimiento del cuadro argentino en la Copa del Mundo. “Se ha conseguido llegar a la final de un Mundial, se ha conseguido jugar bien y se ha conseguido llenar de emoción a un pueblo. Se ha conseguido mucho. Después, bueno, las finales se ganan o se pierden, a veces por detalles”.

Por último, Ángel Cappa aseguró que le gustaría una final entre Argentina y Francia. “Francia ha jugado muy bien al fútbol, tiene jugadores muy buenos. Mbappé es el futuro, se está preparando para ser la próxima corona mundial. Me gustaría ver frente a frente a Francia y Argentina”, cerró.