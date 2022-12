Thiago Silva tras el batacazo de Croacia sobre Brasil en Qatar 2022: “Esto duele, duele mucho”

Thiago Silva, defensor de la selección brasileña, habló con el medio TV Globo tras la dolorosa eliminación de la Canarinha en el Mundial de Qatar 2022, esto, después de caer por medio de los penales ante Croacia.

Si bien estuvieron muy cerca de acceder a semifinales después del gol de Neymar, los europeos igualaron cuando quedaban solo tres minutos en la prórroga y finalmente se terminaron imponiendo desde los 12 pasos.

“Creo que en el fútbol estamos sujetos a encajar un gol independientemente del rival del otro lado, más aún de un equipo de calidad. De repente, podríamos estar un poco más concentrados porque no estamos acostumbrados a recibir este tipo de contraataques”, comenzó diciendo el defensor.

En esa línea, añadió que “estoy muy orgulloso de los muchachos, de lo que hacemos, pero lamentablemente es parte del fútbol. Esto duele, duele mucho, pero hay que levantar la cabeza y seguir adelante, no hay otra alternativa”.

Finalmente, Thiago Silva cerró diciendo: “Cada vez que me caigo me levanto, lamentablemente como jugador no podré levantar esa copa, quién sabe después en otro rol“.