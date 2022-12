Tite respondió a las críticas por los bailes del ‘pentacampeón’: “Es parte de la cultura brasileña”

Los 4tos de final de la Copa del Mundo están a solo horas de comenzar. Este viernes, Croacia y Brasil le darán el vamos a la fiesta de los ocho mejores del torneo, instancia donde Tite buscará dar el primer golpe.

El adiestrador de la ‘verdeamarelha’ adelantó este jueves lo que será el duelo ante los croatas, comentando lo que se espera siempre de la selección brasileña: “jugar así es la identidad del fútbol brasileño. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Es nuestra característica”, dijo.

“Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te critiquen. Y ya lo he experimentado, pero ese es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganas el título. Pero es en lo que creemos”, aseveró el entrenador en conferencia de prensa.

Sobre las críticas que recibieron el pasado martes por los bailes en las celebraciones ante Corea del Sur, Tite fue tajante: “es la selección brasileña, a la que tengo la responsabilidad de entrenar. Lo lamento mucho y no voy a hacer comentarios de gente que no conoce la historia y la cultura de Brasil. El bailar es parte de la cultura brasileña, y no menospreciamos a nadie. Es nuestra forma de ser. Y en términos culturales, podemos ayudar a la educación de los chicos”, dijo.

“Tengo una conexión con la generación joven, con unos jugadores que podrían ser mis nietos. Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran. Tengo que entrenar más, lo sé”, complementó el entrenador de Brasil.

Cerró asegurando que: “destacó la altísima calidad técnica en sus tres volantes; aunque también es un equipo con calidad técnica colectiva, capacidad física y persistencia. Reconocemos las virtudes del rival, pero nos enfocamos en repetir nuestros parones de rendimiento, jugar en la excelencia”, finalizó Tite.

Brasil se medirá ante Croacia este viernes 9 de diciembre, desde las 12:00 hrs, en el Estadio Education City de Qatar, encuentro que podrás escuchar y seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl.