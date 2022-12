Vinicius Junior antes de enfrentar a Croacia: “Todavía nos quedan muchas celebraciones por hacer, ojalá podamos seguir haciendo muchos bailes”

Vinicius Junior, figura de la selección brasileña de fútbol, habló en la previa del duelo por los cuartos de final de Qatar 2022 frente a Croacia, partido que se disputará a las 12 horas de este viernes.

El atacante del real Madrid a lo primero que se refirió, fue a las celebraciones con bailes que hace junto a sus compañeros cada vez que convierten en la Copa del Mundo.

“El gol es el momento más importante del fútbol, en el Mundial nos ponemos muy contentos los jugadores y todo un país. Todavía nos quedan muchas celebraciones por hacer, ojalá podamos seguir haciendo muchos bailes y jugando bien para llegar a la final con este ritmo. A la gente le gusta quejarse cuando ve feliz a alguien… y los brasileños siempre estamos muy contentos”, comenzó diciendo.

Consultado sobre cómo ha sido pasar de ser permanente suplente a titular indiscutido en el elenco dirigido por Tite, indicó: “Ha sido un proceso normal. La comisión técnica y el entrenador fueron dándome lo que necesitaba para llegar a mi mejor nivel. La selección es muy complicada, el DT tiene muchas opciones. Cada vez que venía me volvía con algo que me faltaba para ser titular. Siempre he hablado por teléfono con Tite, con Ancelotti, que también me ha dado muchos consejos para ser titular aquí. Estoy muy contento de haber empezado así de bien la competición, pero no quiero seguir así hasta el final”.

Tras ello, Vinicuis se refirió a la relación que tiene dentro del vestuario con Neymar, máxima figura de la Canarinha.

“Estar aquí con él es cumplir un sueño. Seguí toda su carrera, siempre había sido mi mayor ídolo y quise hacer en el campo lo que él. Con el tiempo se volvió mi amigo, hoy es un hermano que me da muchos consejos. Cada partido, antes de que comience, me quita toda la presión, también a Raphinha, a Paquetá, a Richarlison, a los más jóvenes”.

Finalmente, el ariete del Real Madrid reveló una conversación que tuvo con “Ney” antes de la cita planetaria. “Me dijo que la Copa del Mundo es diferente a cualquier otro torneo y ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que es en nuestro país. Siempre llevo conmigo ese consejo. Cuando sonó el himno, vi la diferencia que es jugar un Mundial con tu país, más aún en Brasil, el país que más títulos tiene“, cerró.