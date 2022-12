Aseguran que Cristiano Ronaldo se negó a entrenador con los suplentes de Portugal tras quedarse en el banco ante Suiza

La suplencia de Cristiano Ronaldo en el duelo entre Portugal y Suiza dio la vuelta al mundo, considerando que el ariete no acostumbra quedarse en el banco de suplente durante los partidos de los lusos.

Todo fue más rimbombante después que el reemplazante de CR7, Gonçalo Ramos, convirtiera un triplete en la goleada por 6-1 sobre los helvéticos.

Apenas finalizó el partido, todo el plantel portugués se quedó celebrando en la cancha, mientras Cristiano se fue rápidamente a camarines, en claro gesto que no le gustó para nada disputar solo algunos minutos en el cotejo.

Y la polémica siguió este miércoles, debido a que los lusos tenían planificado una práctica con los que se quedaron en el banco y los que sumaron pocos minutos frente a Suiza. Sin embargo, no se vio a Cristiano Ronaldo en la cancha y decidió ir al gimnasio con los titulares.

Fuentes de la selección habrían indicaron que el delantero no tiene ninguna molestia física, por o que la prensa portuguesa supone que el goleador sencillamente no quiso sumarse al entrenamiento con los que no jugar ante Suiza.