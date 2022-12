Louis Van Gaal anticipa el duelo de cuartos de final con Argentina: “Queremos nuestra revancha”

El técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal, planteó cómo afronta su plantel el encuentro del próximo viernes contra Argentina por los cuartos de final de Qatar 2022.

Considerando que es su tercera experiencia en la banca de la “Oranje”, el experimentado DT no olvida el último cruce con la “Albiceleste”, cuando cayeron por penales en las semifinales de Brasil 2014. Por lo mismo, puntualizó en cómo pretenden controlar a Lionel Messi.

“Es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”, remarcó Louis Van Gaal, que planteó las “debilidades” de la gran figura trasandina.

“Lionel Messi es el jugador creativo más peligroso, pero cuando pierden el balón no participa mucho y eso nos da ocasiones. Ustedes ya verán cómo lo pararemos, no te diré el cómo”, sostuvo el entrenador de 71 años, que aclaró su postura en torno a que Países Bajos puede ganar Qatar 2022.

“Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado”, remarcó de cara a la llave que se disputará el próximo viernes a la 16:00 horas, en el estadio Lusail, con transmisión de ADN Deportes.