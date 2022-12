Wenger y su dura indirecta a Alemania: “Los equipos que se manifestaron políticamente les fue mal en el Mundial”

Un particular momento ocurrió en la antesala al partido entre Alemania y Japón por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Los bávaros al sacarse la fotografía oficial, todos sus jugadores posaron tapándose la boca en señal de silencio tras la prohibición del brazalete de capitán One Love.

Lo anterior se dio en el contexto de las manifestaciones por la violación de derechos humanos y discriminación contra el LGBT en el país del medio oriente.

Este hecho, para algunos, significó que los alemanes alejaran su cabeza de lo que era en la Copa del Mundo por temas políticos, situación que según Arsene Wenger, los terminó afectando.

Si bien el extécnico de Alexis Sánchez en el Arsenal no mencionó de manera directa a los bávaros, tuvo una dura indirecta para ellos.

“Selecciones como Francia, Inglaterra o Brasil jugaron bien su primer partido. Fueron equipos que se enfocaron en el torneo y no en una demostración política“, lanzó.

Palabras para Pelé

Tras ello, Wenger felicitó a los seleccionados africanos por el cometido que han tenido en la cita planetaria y también le mandó un mensaje de apoyo a Pelé, quien actualmente se encuentra con problemas de salud.

“Era mi ídolo de la infancia y le deseamos una pronta recuperación. Hablé hace poco con su agente y no estaba pesimista. Me dijo que vuelve habitualmente al hospital, pero no es grave. Ojalá que así sea. Hay que esperar”, cerró.