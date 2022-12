Luis Enrique en la antesala del duelo entre España y Marruecos por los octavos de Qatar 2022: “Me importa cero el resultado”

Por si había alguna duda, Luis Enrique aseguró que el estilo de juego es “innegociable” y que el resultado no le importa “nada”, durante la conferencia de prensa antes de enfrentar a Marruecos por los octavos de final de Qatar 2022.

El estratego de España, comenzó señalando que “no vamos a cambiar la idea. Pero eso no quiere decir que tengamos que dominar los 90 minutos, porque jugamos ante selecciones, jugadores y entrenadores de alto nivel. No jugamos solos. Y jugamos ante Marruecos, que es un gran equipo y que en términos de motivación estamos muy bien. Si me quedo con el rendimiento en este Mundial somos un notable alto a excepción de 10 minutos. Los rivales también juegan. Estoy muy motivado y convencido de poder lograr un buen resultado”.

Respecto a qué resultado lo dejaría satisfecho, sorprendió con su respuesta. “Me importa cero el resultado. Me preocupa que el equipo haga las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, lo normal es ganar. Estoy convencido de que vamos a hacer más méritos que Marruecos. El objetivo es jugar siete partidos”.

Sobre lo que han corregido después de la caída frente a Japón, manifestó: “Esto es surrealista. A ver, en el fútbol los errores se repiten. Es un deporte muy complejo. Nosotros tenemos claro a dónde queremos llevar el partido, pero claro que hemos corregido situaciones de juego. A mí lo que me obsesiona es que los jugadores hagan lo que pedimos. Pero yo compro el pack completo, con los aciertos y los errores”

Finalmente, Luis Enrique tuvo palabras para su próximo rival: “Marruecos es una selección más en forma de este campeonato. Si alguien menosprecia a Marruecos no es la selección española“.