“¿Ya la encarcelaron?”: critican a hincha mexicana por no respetar códigos de vestimenta de Qatar

Una hincha mexicana, llamada Jenny Martínez, se desentendió de los códigos de vestimenta impuestos en Qatar y deslumbra con su guardarropa bien representativo de la selección azteca, concentrando la atención de las y los fanáticos rivales.

Si bien el desempeño de la escuadra de México no les valió continuar avanzando de ronda en el Mundial 2022, algunos de sus hinchas prolongaron su estadía y disfrutan de todo lo asociado al mayor evento deportivo del fútbol.

En ese sentido, la joven arribó al país sede del Mundial y se ha mostrado en diferentes videos e imágenes apoyando a la selección mexicana. Sin embargo, su corazón está divido por dos naciones, pues también vistió la camiseta de los Estados Unidos.

Ola de críticas

La presencia de Jenny no pasó inadvertida en el duelo entre su selección y Argentina, donde se muestra que la potencial rivalidad entre ambos equipos no se traspasa a la relación entre los hinchas.

En un registro de video que publicó Martínez en su cuenta de Instagram, se la vea cubriéndose la espalda con la bandera de su país, mientras se le acerca un hincha argentino.

“Tengo una amiga que vive en México que me dice que nunca me puedo enamorar a primera vista de una mexicana. Mirá, me mintió”, exclamó el fanático albiceleste.

Sin embargo, algunos usuarios no se tomaron para bien el comentario y lo interpretaron como una ofensa para las demás mexicanas.