Luis Suárez estalló por penal no cobrado a Uruguay ante Ghana: “Fue uno de los más claros del Mundial. Nos tienen que dar una explicación”

El delantero uruguayo Luis Suárez se mostró abatido tras la eliminación de los charrúas del Mundial de Qatar 2022. La celeste venció a Ghana por 2-0, pero le faltó un gol para meterse en la próxima fase del certamen.

“No es momento de poner excusas. No estuvimos a la altura en los primeros dos partidos y somos conscientes. Nos dieron una posibilidad más de ganar en el partido del día de hoy, ganamos y quedamos fuera por un gol”, comenzó diciendo.

Tras ello, se lanzó con todo por un penal no cobrado a los charrúas en el segundo tiempo. “Vuelvo a repetir que no es excusa, pero ahí están las imágenes, la FIFA, está el VAR, todo. Están cobrando penales increíbles en un Mundial donde te estás jugando todo. Están cobrando cosas insólitas y te molesta y te duele, porque Uruguay no tiene protagonismo a nivel mundial en la FIFA, con gente que hable por Uruguay y ahí están todos los resultados“.

En esa línea, lanzó: “El comité de árbitros tiene que dar una explicación por qué no se cobró el penal de hoy. Uno de los más claros del Mundial y no se cobra. Nosotros nos vamos con angustia, con tristeza, con desolación con todo, pero que nos den una explicación porque nos la merecemos”.

Respecto a la autocrítica por quedar afuera, indicó: “Es que los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, aunque estábamos conscientes que el equipo iba a dar lo mejor en lo que quedaba, pero no nos alcanzó”.

Finalmente, Suárez cerró diciendo: “Quiero pedir perdón por no haber clasificado, pero que se sientan orgullosos que dimos el máximo“.