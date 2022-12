Lionel Scaloni en la previa del choque ante Australia: “No hay que confiarse porque es a todo o nada”

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, anticipó el duelo de este sábado ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, donde optó por dejar de lado su papel de favorito e hizo un llamado a no confiarse.

“Australia es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos”, aseguró el estratega trasandino en conferencia.

“Me refiero a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren. Igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse porque es a todo o nada”, agregó.

En esa línea, Scaloni aseguró que aún no define el once titular y se refirió al estado físico de Ángel Di Maria. “Ayer fue día de recuperación para la mayoría, el entreno de ayer solo fue para analizar a Australia. Ahora vamos a entrenar en un rato para ver cómo están Di María y otros, y recién ahí decidiremos el equipo para mañana”, explicó.

El análisis de Rodrigo De Paul

Por otra parte, el volante de la “Abiceleste” también tuvo palabras para anticipar el duelo ante Australia, donde aseguró que la derrota con Arabia Saudita en el debut los benefició de cara al resto de la Copa del Mundo.

“Fue sumamente positivo, nos encontramos en una situación que no estábamos acostumbrados. Hacía mucho que no perdíamos y se vio el carácter. Se vio que tipo de grupo somos, era un momento para que nos levantemos entre nosotros”, comentó.

“Uno va en función de como funciona el equipo. Personalmente, creo que fui de menor a mayor, es verdad, pero ahora me encuentro muy bien. El cuerpo técnico me da mucha confianza, jugar los noventa minutos para mí siempre es importante”, agregó.

Finalmente, el jugador del Atlético de Madrid explicó cómo se imagina el encuentro de octavos ante los oceánicos este sábado desde las 16:00 horas de Chile. “Australia lo vimos bastante, desde ayer estamos viendo videos. Va a ser un partido similar a Polonia, nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos”, lanzó.

“Así que seguramente, las coberturas, mientras ataquemos vamos a tener que estar defendiendo. Va a ser un trabajo de los de mitad de cancha para atrás, para que los de arriba jueguen más liberados”, cerró.