Pedri tras la inesperada derrota de España ante Japón: “La verdad queríamos ganar y pasar como primeros”

El centrocampista del Barcelona y la Selección Española, Pedri, analizó lo que fue la inesperada derrota de su escuadra por 2-1 ante Japón, que los hizo pasar como segundos de su grupo a los octavos de final de Qatar 2022.

Al respecto, manifestó en conversación con ADN Deportes que “lo importante es que estamos dentro. No es el resultado que esperábamos, ya que queríamos llevarnos una victoria y al final no ha podido ser“.

En esa línea, el volante añadió: “La primera parte deberíamos haberle imprimido ritmo de pelota, en general en todo el partido. Si no le das ritmo al balón, nunca encuentras el hombre libre y más con una selección que hace el uno a uno y se hace difícil encontrar un espacio”.

“La verdad queríamos ganar y pasar como primeros. Nosotros no hacemos ningún tipo de cuentas y con Marruecos iremos con todo“, agregó Pedri.

Finalmente, tuvo palabras sobre el polémico gol convalidado a Japón en la segunda mitad. “La verdad no me ha dado de tiempo verla, en el videomarcador la han puesto, pero no le hice mucho caso ya que quería marcar un gol y estar dentro”, cerró.