Manuel Neuer se convirtió este jueves en el portero con más partidos jugados en Mundiales en toda la historia. En el duelo entre Alemania y Costa Rica en Qatar 2022, el meta de 36 años completó su encuentro número 19 en el certamen.

Los históricos números conseguidos superaron las marcas de Sepp Maier, otra leyenda del Bayern Múnich, y al brasileño Claudio Taffarel, ambos con 18 encuentros en la Copa del Mundo.

El actual capitán de los germanos debutó en Sudáfrica 2010 en la goleada por 4-0 frente a Australia. Desde entonces, Manuel Neuer ha estado presente en todos los partidos disputados por su selección en los Mundiales.

Qatar se convirtió en su cuarta participación en la cita planetaria, torneo en el que ha vivido todas las emociones posibles: eliminado por España, en semifinales en Sudáfrica 2010; campeón contra Argentina, en Brasil 2014; y eliminado en la fase de grupos, por primera vez en la historia de la “Mannschaft”, en Rusia 2018.

With tonight's appearance, @Manuel_Neuer becomes the all-time leader in #FIFAWorldCup matches played as a goalkeeper 👏 #GER pic.twitter.com/m24iGM2m5y

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022