“Vuelve más fuerte”: La emotiva carta de Ronaldo a Neymar tras su lesión en Qatar 2022

Ronaldo Nazário reaccionó ante las críticas contra Neymar tras la lesión que sufrió en su tobillo en el triunfo de Brasil frente a Serbia, que lo dejó marginado para los próximos dos duelos de Brasil en el Mundial de Qatar 2022.

El “Fenómeno” sacó pecho por el jugador del PSG y le dedicó una emotiva carta a través de redes sociales, donde le deseó una pronta recuperación y se quejó del odio que hay alrededor de su figura.

“Estoy seguro de que la mayoría de los brasileños, como yo, le admiran y le quieren. Tu talento, por cierto, te ha llevado tan lejos, tan alto, que hay amor y admiración por ti en todos los rincones del mundo. Y es también por eso, por haber llegado donde has llegado, por el éxito que has alcanzado, que tienes que lidiar con tanta envidia y malicia”, comenzó explicando el ex futbolista.

“A nivel de celebrar la lesión de una estrella como tú, con una historia como la tuya. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué clase de mundo es éste? ¿Qué mensaje estamos enviando a nuestros jóvenes? Siempre habrá gente en contra, pero es triste ver a la sociedad en un camino de banalización de la intolerancia, de normalización del discurso del odio”, agregó.

“¡Brasil te quiere!”

En esa línea, Ronaldo lanzó un mensaje motivador hacia Neymar. “Es en la dirección opuesta a esta violencia verbal con poder destructivo que te escribo hoy: ¡Vuelve más fuerte! ¡Más inteligente¡ ¡Con hambre de goles! El bien que haces dentro y fuera del campo es mucho mayor que la envidia que hay en contra tuya”.

“No olvides ni un segundo la trayectoria que te ha convertido en un ídolo del fútbol mundial. ¡Brasil te quiere! Los verdaderos aficionados, los que te animan, necesitan tus goles, tus regates, tu audacia y tu alegría”, cerró.