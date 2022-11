Luis Enrique desmitifica el tabú del sexo y el rendimiento deportivo: “Es una tontería sublime, es algo normal”

El técnico de España, Luis Enrique, apareció en gloria y majestad para volver al streaming, una de las novedades de Qatar 2022, tras su triunfal estreno con el elenco hispano en la Copa del Mundo.

Aprovechando dicha plataforma, el ex Barcelona y Real Madrid respondió relajadamente de todo, incluyendo un tema tabú: ¿el sexo afecta el rendimiento de los jugadores? “Es una tontería sublime, entiendo que es algo normal. Si te pegas una bacanal un día antes del partido evidentemente no es lo mejor, pero en los clubes los jugadores duermen en sus casas y me preocupa cero si practican sexo o no”, apuntó en su cuenta de Twitch.

“Entra dentro de la normalidad, acá no porque estamos concentrados, pero estoy a favor que la gente viva la vida con normalidad. Cuando era jugador, cuando podía, con mi mujer hacíamos lo que teníamos que hacer”, remarcó un relajado Luis Enrique.

El sexo y el rendimiento de los futbolistas: 💬 “Es muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal…”. pic.twitter.com/Z89yw5OEdn — Relevo (@relevo) November 24, 2022

Luis Enrique y la goleada sobre Costa Rica

El DT de España remarcó que buscaron respetar a los “ticos” más allá de la ventaja que ya habían tomado al primer tiempo. “Una de las premisas fue mostrar respeto al rival jugando igual todo el partido, yendo en todas las jugadas a buscar gol. Tuvieron el comportamiento adecuado, sin especular con el resultado”, aseguró, crítico con el nivel de descuento que se dio para el segundo lapso.

“No hace falta aplicar la regla todas las veces, Costa Rica no necesitaba jugar esos siete minutos y España tampoco”, sostuvo quien invitó a los fanáticos a entusiasmarse con el equipo. “Esto no empezó ahora, ya en el Europeo empezó una tendencia muy diferente. Si podemos devolver el cariño con resultados y divirtiéndolos, todo completo. Esto es un show, a veces estamos obsesionados con ganar, pero nuestro objetivo es jugar bien y que la gente se divierta“, remarcó