Harold Mayne-Nicholls y la opción de Chile para albergar el Mundial 2030: “Hay que hacer un estadio nuevo”

Entre los pocos chilenos presentes en Qatar para ser parte de la Copa del Mundo, destaca la presencia del exfuncionario FIFA y que fue presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls.

“Se ve mucho más ambiente que en otras ciudades, en la ambientación, con las banderas y la ornamentación. Están todos muy involucrados con la Copa del Mundo”, aseguró el directivo en conversación con ADN Deportes, instancia en la que analizó la opción que pueda tener Sudamérica de albergar el Mundial 2030.

“Es perfectamente posible, no con el sistema con el que lo han hecho aquí, considerando por ejemplo que Lusail en 2005 no existía o que no había Metro hace dos años. En virtud de la Copa del Mundo hicieron un cambio impresionante. Nosotros tenemos lo que no tienen ellos, toda la vivencia y los sueños. Es cosa de tener buenos estadios. El resto está, los aeropuertos están a nivel, hoteles cinco estrella también. Donde si hay que invertir es en los estadios, tal vez el de Peñarol o algunos de los nuevos de Argentina están, pero se deberá hacer una inversión fuerte”, remarcó Harold Mayne-Nicholls, que apuntó al esfuerzo que deberá hacer nuestro país al respecto.

“En Chile hay que hacer un estadio nuevo, evidentemente, aunque sea de 40.000 mil personas, o ampliar los de Concepción o Antofagasta. De lo que hay hoy, ninguno te sirve para una Copa del Mundo, nuestra infraestructura deportiva quedó muy atrás”, remarcó el exmandamás de la ANFP.

La confianza de Harold Mayne-Nicholls en Eduardo Berizzo

Quien estuvo a cargo del fútbol chileno analizó también el momento de La Roja. “Con Polonia se jugó bien. No es fácil, Berizzo ya lleva creo que siete partidos y el equipo no gana, ojalá luego se revierta la racha”, aseguró, confiado en que el “Toto”, con quien tuvo cercana relación en su época de ayudante de Marcelo Bielsa en la selección chilena, pueda sacar adelante la tarea.

“Los que ejecutan son los que tienen que venir por el buen camino y los que ojalá tengan la posibilidad de anotar. No ver la bandera de Chile acá duele, sería lamentable que no estuviéramos en el Mundial 2026, vamos a tener más chances por la cantidad de cupos”, comentó, junto con lamentar el descenso de Deportes Antofagasta a la Primera B.

“Muy doloroso, con muchos errores de muchos tipos, pero uno propio muy grande como no tener disponible su estadio. Ese punto te dejaba adentro, volver es muy duro”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.