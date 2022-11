Lionel Messi en la previa de su debut mundialista: “Es mi última oportunidad de conseguir el sueño que todos queremos”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, habló este lunes en conferencia previo al debut de la ‘Albiceleste’ ante Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022, donde aprovechó para despejar todas las dudas sobre su estado físico.

“Me siento muy bien en lo físico. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. Me entrené diferenciado por precaución, pero no hay nada raro”, aclaró la ‘Pulga’ tras una imagen de su tobillo hinchado que circuló en redes sociales.

Sobre sus sensaciones ante del debut mundialista, explicó que “el momento es diferente al de mis otros Mundiales. Es en otro momento de la temporada y después de muchísimos partidos. No tuvimos tiempo porque nos toca jugar muy rápido. Estamos preparados, llegamos bien y es especial estar acá”.

Y en esa línea, el jugador del PSG lanzó que “seguramente este sea muy último Mundial. Es mi última oportunidad de conseguir ese sueño que todos queremos”.

Lionel Messi y el duelo ante Arabia Saudita

El astro argentino también analizó a primer rival del grupo C. “Esperamos un partido difícil. Siempre es complicado el inicio de un Mundial. Para muchos será el primer Mundial. Pero cuando pasen cinco minutos vamos a estar bien, a buscar el partido desde el principio y vamos a respetar al rival”, aseguró.

Además, agradeció el cariño de los hinchas trasandinos y a lo largo de todo el mundo. “Es hermoso que mucha gente que no es de Argentina quiera que ganemos el Mundial por mí. Soy un agradecido por todo el cariño que recibí durante toda mi carrera deportiva”, explicó.

“No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero sí siento que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más maduro, y trato de disfrutar cada momento al máximo. Antes no lo pensaba tanto: jugaba tan seguido que no me daba tiempo de disfrutar. Solo pensaba en el siguiente partido. Hoy quiero aprovechar el momento”, cerró.