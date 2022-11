Las redes sociales estallan en críticas tras el gol anulado a Ecuador ante Qatar en el partido inaugural del Mundial

Ecuador abrió la cuenta rápidamente ante Qatar en el partido inaugural del Mundial 2022 por medio de Enner Valencia, quien aprovechó un error en la salida de la escuadra local y decretó la apertura de la cuenta en el compromiso.

Momentos después del tanto, el árbitro fue llamado por el VAR y la conquista se terminó anulando por una supuesta posición de adelanto en la jugada previa que nunca existió, situación que generó muchas dudas y suspicacias en redes sociales, debido a que las imágenes no evidenciaron un offside como cobró el colegiado del encuentro.

Los usuarios estallaron de inmediato criticando la decisión, la cual dejó a todos boquiabiertos por un cobro que nadie entendió.

Me ha recordado al Mundial de Corea con los atracos a España e Italia

Anulan el gol a Ecuador tras revision del Var durante 2 minutos. No se sabe por qué. No hay fuera de juego. No hay nada raro. Hay soborno claramente jajaja

