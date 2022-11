Este sábado, a un día para que comience el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lideró una conferencia de prensa en la cual mostró su férrea defensa para el país organizador.

El dirigente italosuizo abordó las denuncias contra Qatar que apuntan a irregularidades en su organización y por no respetar los Derechos Humanos en la supuesta explotación hacia sus trabajadores migrantes, quienes fueron los encargados de construir y remodelar los estadios.

El mandamás del fútbol mundial comenzó su discurso con la siguiente expresión: “Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”.

Precisamente sobre las personas migrantes, Infantino recordó su historia personal y contó que “soy hijo de trabajadores migrantes. Mis padres trabajaron mucho tiempo en condiciones difíciles. Sé lo que quiere decir ser discriminado, ser acosado como extranjero. Cuando era niño fui discriminado porque era pelirrojo, porque tenía pecas, era italiano, hablaba mal el alemán”.

Infantino arremete contra la “hipocresía” europea

Además, Gianni Infantino apuntó contra la “hipocresía” de aquellos países de Europa que critican a Qatar. “Lo que pasa en este momento es profundamente injusto. Las críticas por el Mundial son una hipocresía. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años, deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 años antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”, recalcó.

“Entre las grandes empresas que ganan miles de millones en Qatar, ¿cuántas se han preocupado por la suerte de los trabajadores migrantes? Ninguna, porque un cambio en la legislación quiere decir menos ingresos. Nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué nadie reconoce este progreso?”, complementó el presidente de la FIFA, en lo que ha sido hasta el momento su reacción más feroz para respaldar al organizador de la Copa del Mundo.