Alivio en Corea del Sur: Heung-Min Son confirma que estará en el Mundial de Qatar 2022

Corea del Sur recibió una buena noticia a 11 días del inicio del Mundial de Qatar 2022. La gran figura surcoreana y delantero del Tottenham, Heung-Min Son, anunció este miércoles que participará de la Copa del Mundo tras de ser operado de una fractura en el rostro.

“Solo quería tomarme un momento para agradecerles a todos por los mensajes de apoyo que he recibido durante la última semana. He leído muchos de ellos y verdaderamente los aprecio a todos; en un momento difícil recibí mucha fuerza de todos ustedes”, escribió el atacante de 30 años a través de sus redes sociales.

“Jugar para tu país en una Copa del Mundo ha sido el sueño de muchos niños, también fue el mío. No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto”, agregó.

Cabe recordar que Heung-Min Son fue intervenido la semana pasada de una fractura alrededor de su ojo izquierdo tras un choque en el duelo ante Olympique Marsella por Champions League, lo que puso en duda su presencia en Qatar 2022.

Corea del Sur formará parte del Grupo H en la Copa del Mundo y debutará contra Uruguay el 24 de noviembre, para luego medirse ante Ghana y después Portugal.