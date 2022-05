Politólogo de la Usach y nueva Constitución: “Hay buenos motivos para darle una oportunidad”

Durante la noche de este sábado, la Convención Constitucional finalizó el primer borrador de la nueva Carta Magna. En el texto se incorporaron 499 artículos los cuales revisará desde este lunes la comisión de Armonización.

Este domingo, en conversación con ADN, el politólogo de la Universidad de Santiago (Usach), Nicolás Freire, aseguró que la ciudadanía debe darle una oportunidad a la propuesta. Según indicó, hay una diferencia entre la percepción respecto al proceso de elaboración y el trabajo en sí que ha realizado la Convención.

De esta forma, Freire apuntó a que “no podríamos decir que ha sido un proceso impecable. Basta mirar, por ejemplo, que renunció uno de los 155″ convencionales. Sin embargo, agregó que no hay que “dejarse guiar por la percepción”.

El académico de la Usach hizo énfasis en la necesidad de revisar el contenido que tiene el borrador de la nueva Constitución. Esto, considerando que la comisión de Armonización podría implementar mejoras en la redacción del texto.

El contenido de la nueva Constitución

Durante la conversación con ADN, el politólogo señaló que “hay elementos tanto positivos como de alerta” en el borrador presentado por la Convención. En particular, destacó los artículos referidos a derechos sociales como “la democracia paritaria, más allá del tema de los derechos, que va a la vanguardia a nivel mundial”.

Por esto, Freire indicó que “hay buenos motivos como para poder tener una honesta intención de leerla, pensando en que sea un buen texto”. Además, apuntó a que “hay buenos motivos para poder ir a darle una oportunidad“.

Sin embargo, el académico no dejó de lado la mirada crítica. “También hay buenos elementos como para ser críticos, obviamente críticos en la lectura”, acotó. En particular, se refirió a “cuestiones desde la perspectiva técnica”.

Así, cuestionó la definición del Poder Legislativo con un Congreso de diputados y diputadas y una Cámara de las regiones. “Nos va a llevar, probablemente, a tener una serie o una mayor frecuencia de conflictos de atribuciones”, expresó.

Las diferencias con la Constitución actual

Entre las propuestas que destacó el académico está la consagración de la educación como un derecho. “Esta Constitución, sin lugar a dudas, pone un énfasis importante no en el principio de subsidiariedad, sino al principio de acción del Estado”, agregó. Esto, no sólo sería el caso de la educación, sino también en salud y pensiones.

Sin embargo, apuntó su crítica a la forma en que se llevaría a cabo la descentralización. Sobre esto, cuestionó el “cómo se va a regular de manera equilibrada el principio donde aquellas autonomías regionales van a tener la posibilidad de generar gastos y deuda”.

Además, puso en duda la durabilidad de los principios sociales, considerando que “para poder modificar la Constitución, va a ser simplemente suficiente que exista una fuerza política con la mayoría más uno de los votos en el Congreso”.

Voto obligatorio en el plebiscito de salida

El próximo 4 de septiembre, todos los ciudadanos chilenos, mayores de 18 años, que residan en el país deberán votar de forma obligatoria en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Al respecto, Nicolás Freire indicó que esto “se condice justamente con reforzar los parámetros de confianza“.

Según el académico, la obligatoriedad del voto es “sumamente oportuna, más aún en un hito histórico como lo es este, decidir el marco normativo, el marco legal, pero también el marco cultural”. Al respecto, agregó que “sería muy distinto una Constitución votada por un 30% de la ciudadanía que una votada por el 60 o 70%”.

Finalmente, el politólogo de la Usach señaló que la obligatoriedad de la votación incrustará a la ciudadanía en el proceso constituyente. “Soy partícipe de esta Constitución, me guste o no me guste, pero puedo decir que participé, que aprobé o rechacé esta Constitución “, acotó.