Durante la sesión de hoy la Convención vota en pleno los Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad.

El documento contiene 38 artículos referidos a establecer y garantizar nuevos derechos a los pueblos indígenas de Chile. La mayoría de su contenido está basado en los diálogos y resultados de la “Consulta Indígena”. Además, el escrito se sostiene en lo establecido en el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, de la ONU.

La expresidenta de la Convención, Elisa Loncon, durante su intervención, invitó a “que puedan apoyar el artículo 17 sobre las tierras y territorio, y el artículo 19 sobre las aguas. Además, especialmente el artículo 9 de derecho lingüístico y el 23 de salud indígena.

Con respecto al artículo 23 referido a salud, la convencional Loncón señaló que “los hospitales interculturales son fundamentales, pero deben tener realmente el estatus de hospital”. Esto puesto que en La Araucanía “Wallmapu” ya existe un centro de estas características, pero que a juicio de la convencional, de hospital, “solo tiene el nombre”.

Referida al documento en general, Loncón señaló que “estamos aquí porque no somos separatistas, sino porque queremos un Chile plurinacional”. La convencional también llamó a cuidar la educación intercultural, porque “nos hace amar nuestros conocimientos”.

Por su parte, el convencional Marcos Barraza, de la lista Apruebo Dignidad, señaló que la meta de la votación es buscar un “estándar de inclusión democrática, consistente con el convenio 169 de la OIT”.

“El Estado reconoce el genocidio indígena. El Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y vulneración históricos y estructurales a los pueblos y naciones indígenas y se compromete a su reparación y da garantías de no repetición”, señaló el convencional Barraza, en referencia al artículo 6, basado en la documentación extensa que hay sobre el exterminio que sufrieron los pueblos indígenas.

Críticas de los convencionales de derecha

Por otro lado, los convencionales de derecha criticaron la poca representatividad de la “Consulta Indígena”. Según el sector, esto se debe a que de un universo de un millón de indígenas, participaron poco más de 7.000.

“La consulta indígena tenía que llevarse adelante de buena manera, conforme a los estándares internacionales, pero aquí no ocurrió. No hay que hacerse trampa en el solitario. Se le consultó apenas a 7.500 miembros de etnias indígenas, de un padrón de un millón de personas. Cuando dicen que esto es representativo. ¿Para qué se hacen trampa solos? No es representativo”, comentó Ruggero Cozzi (RN).

En esa línea, el convencional de Vamos por Chile, Alfredo Moreno, señaló “aquí hay activistas que han llevado sus exigencias al extremo de lo absurdo. No sé si se están dando cuenta el daño que le están haciendo a los chilenos indígenas.