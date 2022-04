En una entrevista exclusiva en el programa Pauta B de ADN, estuvo conversando el columnista del diario El Mercurio y doctor en Filosofía Carlos Peña.

El abogado estuvo discutiendo en ADN sobre cómo observa el actual proceso de redacción de la nueva Carta Magna, a lo que declaró: “Yo creo que este es el acontecimiento político-cultural más relevante que ha ocurrido en Chile el último tiempo. La forma de comprendernos a nosotros mismos de pronto ha entrado en crisis, y entonces la vieja idea de que Chile era un estado nacional, homogéneo, prácticamente sin indígenas, una excepción en el panorama latinoamericano, esa imagen es un espejo que hoy día no nos refleja“.

“El principal problema que yo veo en este proceso es que no ha sido un proceso genuinamente deliberativo ni un proceso que haya comprometido a la sociedad chilena en su conjunto. Todas las cuestiones que hoy día se están discutiendo en la Convención Constitucional son extremadamente importantes, sin ninguna duda, y está muy bien que las conversemos, pero el punto es que no las estamos conversando en realidad, porque lo que está ocurriendo en la Convención no ha logrado permear al conjunto de la esfera pública en Chile. Ninguno de estos temas ha merecido la reflexión que demandan“, continuó Peña.

El columnista expresó que la forma en la que se está redactando la nueva constitución ha generado una desconexión con la ciudadanía, quienes no han podido realizar una reflexión correcta sobre lo que pasa al interior del organismo.

“Hasta ahora, lo que tenemos es una Convención Constitucional integrada por gente que yo no tengo ninguna duda (que es) muy bien inspirada y muy inteligente, pero que han andado con una premura increíble, con una confianza en sí mismos que a mí me sorprende, gente que tiene grandes talentos, pero entre esos múltiples talentos desgraciadamente no se cuentan a veces los talentos políticos ni constitucionales. Redactar una constitución no es una cuestión de sumar intereses, preferencias, traducir en reglas puntos de vistas gruesos, sino que requiere mayor reflexión. Y yo temo que ese ha sido el gran problema de nuestro proceso constituyente“, resumió el abogado.

“Tengo yo el temor que la Convención Constitucional de pronto se haya traducido en una suma de intereses que se intercambian y se redactan a partir de ese intercambio de reglas, pero nos ha hecho falta creo yo una reflexión mayor sobre lo que estamos diciendo“, comentó la autoridad. “Lo que yo espero es que una vez que tengamos el texto constitucional y las reglas que en él se contengan, antes del plebiscito por lo menos haya un periodo de reflexión, donde nos preguntemos si acaso eso que aparece en el texto refleja exactamente lo que creemos o lo que pensaríamos si lo meditáramos suficientemente“, finalizó.

El debate por un país plurinacional

El columnista lanzará su nuevo libro, “La Política de la Identidad”, el próximo 23 de abril en la Fundación Cultural de Providencia. En esa misma línea, el rector se refirió respecto a la discusión que se lleva al interior de la Convención sobre si Chile debiese o no considerarse un estado plurinacional, a lo que Peña señala que, en realidad, hay un error en la forma en la que están redactados los nuevos artículos y en el uso de algunos conceptos que han causado la confusión de la ciudadanía y el rechazo hacia algunas normativas.

“Yo no tengo ninguna duda que buena parte de lo que hoy día se está discutiendo se podría resolver mejor de cómo se está haciendo, ninguna. Uno podría haber dicho perfectamente que Chile es una nación históricamente constituida por muchas culturas a las cuales se reconoce cierto grado de autonomía y con las cuales se compromete una cierta forma de reparación. Sería perfectamente posible hacerlo”, concluyó la autoridad universitaria.