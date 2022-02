Cristina Dorador y aprobación de Estado Plurinacional: “Seguimos siendo Chile, sin embargo las regiones van a tener mayor autonomía”

Como un avance sustantivo para la descentralización del país describió la constituyente Cristina Dorador la aprobación del artículo constitucional que establece que Chile sea un Estado regional, plurinacional e intercultural.

Dorador señaló en conversación con ADN que la aprobación de este proyecto “implica que las regiones van a tener autonomía tanto para decidir por sí mismas respecto a cómo quieren desarrollarse, y también al uso de los recursos, y por supuesto a establecer sus propias directrices de cómo avanzar en distintos desafíos que tenemos como país”.

“Esto no implica en ningún caso que el país se separa“, aclaró la constituyente. “Seguimos siendo Chile, sin embargo, las regiones van a tener mayor autonomía, como decimos, más poder para las regiones y que no sean las decisiones tomadas en Santiago, que muchas veces aparte del tema burocrático nos afecta muchísimo porque hay desconocimiento respecto a las realidades regionales; así que es un tremendo avance para Chile y que se está cimentando en un anhelo de décadas de tantas personas que es avanzar hacia una descentralización real”, agregó.

Este artículo es uno de los primeros en ser aprobados por los dos tercios de la Convención y pasarán a ser parte del primer borrador de la nueva Constitución de nuestro país, junto con las demás normas que sean votadas en los próximos días.

¿Y qué pasa si una normativa no alcanza los dos tercios pero sí la mayoría en una votación?

“Las normas que no lograron la aprobación de los dos tercios, pero sí de la mayoría vuelven a la comisión para ser mejoradas y va a haber otro día donde se van a volver a discutir“, explicó Cristina Dorador, añadiendo que son varias las comisiones que ya estarían en condiciones de presentar sus informes nuevamente y ser reevaluadas, por lo que esperan tener más novedades durante la próxima semana.

“En particular, la comisión que a mí me toca coordinar junto con Ignacio Achurra (Sistema de Conocimientos), esperamos poder presentar el próximo jueves ahí en el Pleno las propuestas y los artículos que hemos redactado en conjunto para los temas de derecho a la comunicación, derechos culturales, también hay temas de derechos digitales, principios de la bioética y también hay uno sobre neurodiversidad. Así que justamente esta mañana nosotros vamos a terminar de votar en particular alguna de estas iniciativas para ya mañana entregar nuestro informe, así que está todo avanzando muy rápidamente para ir llenando esta hoja en blanco”, finalizó.