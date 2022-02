Días claves en la Convención Constitucional: esta semana comienza el debate de las normas por el pleno

Esta semana, en específico a partir del martes 15 de febrero, se dará comienzo a la etapa de debate de las normas constitucionales por el pleno de la Convención Constitucional, proceso en donde los constituyentes conocerán las propuesta despachadas de las diversas comisiones temáticas, para iniciar su votación.

En detalle, el proceso de aprobación de estas normas constitucionales, deberá contar con 2/3 de los votos de los constituyentes a favor, es decir, que cada norma deberá recibir 103 votos favorables, para ser incluida en la nueva Constitución.

La convencional del distrito 12, Alondra Carrillo, explicó cómo funciona este proceso y manifestó: “En esa instancia se presentan las deliberaciones, y las normas que han sido construidas por las determinadas comisiones, y se da un debate en torno a esas normas, que tiene lugar durante toda la jornada, con un máximo de 8 horas de deliberaciones, que constituyen historia fidedigna de las norma constitucionales”.

“Luego de eso, se procede a votar en general y luego en particular, cada una de las normas constitucionales propuestas”, precisó.

Un diálogo en búsqueda de acuerdos

Considerando que ninguna de las listas que conforman la Convención Constitucional cuenta con los convencionales suficientes para poder aprobar iniciativas desde una sola falange, se tendrá que dialogar para llegar a un acuerdo.

Sobre esto, se refirió el vicepresidente del órgano redactor, el constituyente por el distrito 26, Gaspar Domínguez, quien expresó: “Ningún colectivo tiene 103 convencionales para poder por sí solo escribir la Constitución. Esto nos pone el desafío de la necesidad pragmática de construir acuerdos que permitan tener los votos necesarios”.

“De alguna manera el quórum de los 2/3 no está construido. Hay que construirlo, y esa acción nos interpela a llegar a acuerdos amplios entre distinto sectores, y votar y conversar sin complejos, sin censuras previas, no porque alguien pertenezca a un partido, a un sector, no vamos a conversar”, agregó.

Este proceso de votación del pleno de la Convención Constitucional se llevará a cabo en un total de 21 sesiones, que comenzarán este 15 de febrero y tendrán como plazo máximo el día 22 de abril del presente año, en donde se discutirán cerca de 1.300 normativas presentadas.