Salvador Cabañas entrega la receta para que Paraguay incomode a Chile en el Monumental

Uno de los históricos delanteros de la selección de Paraguay, Salvador Cabañas, conversó con ADN Deportes para anticipar el duelo de este jueves ante La Roja en el estadio Monumental.

“Ojalá que nuestra selección juegue bien al fútbol y saque un buen resultado. Están levantando, trabajando bien, esperemos que nos den una alegría”, aseguró quien defendió al Audax Italiano, paso previo a su llegada al América de México, donde deslumbró y terminó siendo parte del plantel guaraní que disputó el Mundial de Alemania 2006.

Dada su experiencia en eliminatorias sudamericanas, Salvador Cabañas aseguró que el elenco de Daniel Garnero no tendrá una faena sencilla. “Los partidos son siempre difíciles en Santiago. Paraguay debe confiar en sí mismo, los jugadores deben mostrar lo suyo y hacer un buen partido”, aseguró, junto con entregar su receta para frenar a Chile.

“Va a ser un partido muy difícil, tienen una buena selección y yo creo que van a entrar con todo. Paraguay tratará de ir a defenderse un poco y después a contragolpear, esperar las pelotas paradas, que son fundamentales“, explicó el exfutbolista de 43 años, que descartó que el hecho que Eduardo Berizzo haya dirigido a la “Albirroja” sea factor para el duelo del jueves.

“No creo que sea una ventaja para ellos, sabe lo que es y cómo juega Paraguay, pero cada partido es diferente y uno tiene que demostrar dentro del campo de juego (…) No sé cómo ha trabajado en el país, estuve viendo poco eso, no estaba acá cuando dirigió. Es un buen técnico, por algo lo contrataron”, dijo, esperanzado en que ambos países puedan disputar el Mundial 2026.

“Es difícil decir si irán, pero ojalá que vayan, sería bueno para los dos países”, concluyó Salvador Cabañas en el diálogo con ADN Deportes.