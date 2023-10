Luego de la dura derrota de Chile ante Venezuela por las Eliminatorias, bastantes hinchas se pronunciaron en redes sociales para exigir la salida de Eduardo Berizzo, pero hubo unos pocos que respaldaron al técnico argentino, como Rafael Olarra.

El exjugador nacional y actual comentarista deportivo aseguró que el resultado del partido no es para sacar al “Toto” de la banca de La Roja. “Este 3-0, por cómo se dio con la lesión de Valdés, con la expulsión irresponsable de Marcelino y con el error de Paulo Díaz, que es un accidente, me parece que no es saca técnico”, señaló en el programa ESPN F Show.

“Hay una evaluación, seguramente hay muchas cosas por mejorar, Berizzo tiene que hacer una introspección respecto a sus decisiones, a los cambios y a los jugadores”, agregó el otrora zaguero.

El “Rafa” también abordó dos versiones de la selección chilena jugando como local y visitante. “No me desagradó el primer tiempo de Chile en Venezuela. A Chile le cuesta de visitante, le están pasando cosas con esa versión. La versión de local ya está un poquito más clara, con el equipo arriba, generando errores en los rivales. De local se han dados pasos, pero no con la fortaleza que uno quisiera”, indicó.

Por último, Rafael Olarra se refirió a las decisiones de Eduardo Berizzo a la hora de hacer cambios y volvió a remarcar que el resultado no saca al entrenador. “A Alexis, si tiene que sacarlo en algún minuto, lo debe hacer, con Ben es lo mismo. Hay que entender también las condiciones con las que se estaba jugando. Hay una situación a analizar sobre los esfuerzos. Pero para mí, este 3-0 no es saca técnico. Quizás, una goleada más extensa podría haber movido más el piso”, concluyó.