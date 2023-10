Danilo Díaz y el triunfo de La Roja ante Perú: “El equipo no juega bonito, pero juega bien”

Tras la victoria de la selección chilena en el Clásico del Pacífico, Danilo Díaz y Cristián Arcos desarrollaron el análisis post partido en ADN Deportes luego de lo vivido en el Monumental, instancia en la que el “Tenor del Pueblo” defendió el proceso de Eduardo Berizzo en La Roja.

“Roldán sancionó a Perú. El partido tenía al menos para 8 minutos, pero como no quisieron jugar, agregó 4. Ganó el que quiso jugar. Poco a poco, Chile se transforma en un buen equipo de fútbol. No hay que confundir eso con un equipo vistoso, pero los equipos se construyen desde el fondo. En dos partidos en el Monumental, a Chile le llegaron solo una vez. El equipo comienza a mostrarse con trabajo. Chile ganó todos los balones detenidos y todas las pelotas aéreas”, apuntó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, que remarcó la fórmula con la que trabaja el “Equipo de Todos”.

“Chile gana porque quiso jugar. El segundo tiempo nunca empezaba, siempre pasaba algo. Tuvo la fortuna de la que careció en otro momento. Va encontrando futbolistas que no estaban en otro momento. Si el ciclo de Berizzo se mantiene, va a ser importante lo de Venezuela. El equipo no juega bonito, no tiene jugadores para eso, pero juega bien“, insistió Danilo Díaz.

Además, el “Tenor del Pueblo” valoró cómo el triunfo ante Perú refleja parte del recambio para La Roja. “Chile es un equipo que está creciendo, se está construyendo. Son los primeros partidos ya sin Bravo y Vidal. Hoy apareció el que es considerado el quinto lateral, Matías Fernández, y lo pasó mal en el cuarto de hora inicial, le costó posicionarse (…) Chile gana porque fue un equipo al que le costó, pero intentó. Mereció mucho más, sobre todo en el primer tiempo”, concluyó en la tribuna del estadio Monumental.