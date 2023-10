Histórico de Perú anticipa el duelo ante Chile por Clasificatorias: “Hay jugadores que son para estos partidos y otros no”

El histórico exfutbolista de la selección de Perú, Héctor Chumpitaz, conversó junto a ADN Deportes y palpitó lo que será el duelo de este jueves ante Chile en el Estadio Monumental por la tercera jornada de las Clasificatorias al Mundial 2026.

“Todos los partidos son difíciles. Uno no puede decir que es el mejor, no hay que confiarse y siempre tratar de hacer las cosas bien. Depende de como esté Chile, sé que han variado muchos jugadores y muchos de los antiguos ya no están jugando”, afirmó el otrora defensor peruano.

En esa línea, analizó la actualidad de La Roja y señaló que “para hacer el recambio tiene su tiempo. Es un tiempo muy largo para saber cómo se juega en una selección, porque una cosa es jugar en un equipo y otra es en la selección”.

“Hay jugadores que son para estos partidos y otros no. No se puede comparar cuando se juega por una selección, es mayor responsabilidad y eso le choca a muchos jugadores, más que nada a los jóvenes”, agregó sobre el choque ante el equipo de Eduardo Berizzo.

Además, repasó el presente de la selección peruana y la salida de Ricardo Gareca en 2022. “En todo el periodo que estuvo acá, al comienzo iba muy bien, pero después los jugadores hacían lo que querían. A la hora de jugar ahí estaban los resultados y él trabajó bien, pero al final el jugador ya no hacía lo mismo que hacía antes”, afirmó.

“Luego se retiraron varios jugadores y esos cambios afectaron al equipo, porque entraron otros que tienen otra manera de juego y el rendimiento no es igual. En general estuvo bien en la campaña que hizo, clasificó a un Mundial, pero eso dependen también de la voluntad de trabajo de cada jugador”, complementó.

Finalmente, Héctor Chumpitaz se refirió a las opciones que tendrán Chile y Perú por clasificar al Mundial 2026. “Ahora hay mayor posibilidad, porque han abierto dos cupos más y hay un tercero que irá al repechaje. Se puede llegar, todo depende de cómo se sigan preparando y trabajando a conciencia, porque eso les dará resultados positivos”, cerró.