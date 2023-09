Ex Presidente Mujica y el camino de La Roja hacia la Copa del Mundo: “Va a hacer las cosas bien, tienen tiempo”

Han pasado los días, pero el duelo entre Uruguay y Chile del pasado viernes en el estadio Centenario sigue dando que hablar. Ahora fue José “Pepe” Mujica quien tuvo palabras para el encuentro.

El ex mandatario de Uruguay se encuentra en nuestro país para participar de las actividades por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, y en su hotel se encontró con el micrófono de ADN Deportes.

Siempre dispuesto a la conversación, y con su cultura futbolera, Pepe Mujica tuvo duros cuestionamientos para las autoridades del fútbol “charrúa”.

“Me pareció un problema porque estuvo a punto de no verlo el pueblo uruguayo porque no se ponían de acuerdo con los contratos de televisión”, sostuvo respecto a lo sucedido el pasado viernes.

Agregó que “el fútbol es hermoso, pero detrás del fútbol hay un gran negocio a costillas del fútbol”, complementó el ex Presidente de Uruguay.

Al finalizar, tuvo palabras para lo que se le viene a La Roja en las Clasificatorias: “¿Cómo no lo voy a ver? Va a hacer las cosas bien y tienen tiempo“, dijo respecto a la posibilidad de que Chile vaya a la Copa del Mundo 2026.

Las palabras de Pepe Mujica