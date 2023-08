Colo Colo concentra nombres: La Roja Sub 23 inicia nuevo microciclo para Santiago 2023

Este lunes, en Juan Pinto Durán, comenzará un nuevo microciclo de trabajo de La Roja Sub 23 con miras a la participación en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023, el cual se extenderá hasta el miércoles.

Respecto a las labores de la semana pasada, se repiten 9 nombres de los 24 que estarán practicando al alero de Eduardo Berizzo: Jaime Vargas, Alejandro Azócar, Lucas Cepeda, Felipe Chamorro, Maximiliano Guerrero, Felipe Loyola, Vicente Vega, Jonathan Villagra y Bastián Yáñez.

Ahora, entre las novedades de La Roja Sub 23 está el que dispondrá de jugadores de Colo Colo y la UC, pero no contempló futbolistas de la U de Chile, Unión La Calera, Audax Italiano y Coquimbo Unido por sus partidos del viernes en el Campeonato Nacional 2023.

Así las cosas, el “Cacique” domina entre los citados, pues tiene cinco jugadores que trabajarán en Juan Pinto Durán: Brayan Cortés, Marcos Bolados, Daniel Gutiérrez, Damián Pizarro y Vicente Pizarro. En tanto, los cruzados aportan con Clemente Montes y Alexander Aravena.