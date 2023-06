Eduardo Berizzo ya piensa en el inicio de las clasificatorias: “Nadie deja de integrar la selección si está jugando bien”

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, anticipó el partido del martes ante Bolivia, el cual será el último amistoso de La Roja con miras al comienzo de las clasificatorias al Mundial 2026, en septiembre.

“Imagino llegar bien y preparados, pero en dos meses la realidad de los futbolistas cambia. Por las sensaciones de hoy, vamos a estar preparados, hemos visto variantes y a muchos futbolistas. Ojalá podamos congelar el tiempo hasta septiembre tras hacer un buen partido mañana”, planteó el DT nacional, que insistió en su ilusión por el futuro del equipo.

“Ojalá el mejor momento esté por venir. En esta fecha FIFA se ha dado la particularidad de ver jugadores que se integran al equipo base y estoy contento por lo que se ha dado, hay jugadores que han aprovechado la oportunidad. Hemos agregado gente. No quiero decir con esto que me olvido de otros futbolistas. Quiero que todo el mundo se sienta observado y parte de esta selección“, remarcó Eduardo Berizzo, que no quiso dejar a nadie al margen para el futuro del proceso, aludiendo explícitamente al lateral Matías Fernández e indirectamente a Claudio Bravo.

“Nadie está descartado ni deja de integrar la selección si está jugando bien, cualquier nombre propio”, recalcó el DT de Chile, esperanzado de que los futbolistas lleguen en plenitud a septiembre.

“No puedo aventurar una opinión futura. Tratamos de observar a los jugadores en el día a día, no hay tiempo de trabajo y necesitas que los jugadores estén plenos en sus equipos (…) Mi deseo es que todo el mundo compita en su club y tenga un rendimiento alto. También podemos evaluar otras cosas, como la experiencia, tal como le pasó a Vidal“, sostuvo el “Toto”, que puso a los clubes chilenos a nivel continental como una luz de esperanza.

“Todo el mundo compitió a nivel alto en Libertadores y Sudamericana. Cuando la exigencia crece, el futbolista crece. Está en nosotros seguir exigiendo”, concluyó en Juan Pinto Durán.