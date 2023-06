Arturo Vidal pone el foco en la visita a Bolivia: “Es algo más serio”

En el aeropuerto de Santiago, el volante Arturo Vidal anticipó el encuentro del martes ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, último juego de la fecha FIFA para La Roja con miras a las clasificatorias al Mundial 2026.

“Esperamos hacer un excelente partido, ganar jugando bien para llegar de la mejor manera a septiembre. Es una selección directa con la que vamos a pelear por ir al próximo Mundial. Ya Bolivia es algo más serio”, apuntó el “Rey Arturo“, valorando el partido contra los altiplánicos respecto a lo hecho contra Cuba y República Dominicana.

En la instancia, Arturo Vidal defendió la consideración que tiene de él de Eduardo Berizzo pese a no ser titular en Flamengo. “Siempre he estado bien, sigo entrenándome de la misma manera y pienso aún en cosas grandes, seguir ganando cosas. El profe me conoce bien, sabe mucho de fútbol y trataré de dar lo mejor como siempre. Me encanta la intensidad que estamos metiendo ahora con Berizzo”, sostuvo.

Arturo Vidal ya piensa en Uruguay

El volante nacional también se enfocó en el encuentro de septiembre próximo, donde debutarán ante la Celeste por el inicio de las clasificatorias al Mundial 2026.

“Uruguay tiene muchos jugadores, le ha ido muy bien en su historia y siempre sacan futbolistas. Será una selección difícil pero también nosotros. Llegamos de la mejor forma, como queríamos llegar”, planteó, desestimando que el que cuenten con Marcelo Bielsa les de ventaja.

“No pasará por eso, está en otra selección y con otros jugadores. Trataremos de llegar mejor que ellos”, concluyó quien, antes de embarcar, compartió con el plantel del Deportivo Cali, que emprendía el vuelo a Colombia tras perder con Colo Colo en duelo amistoso.