La Roja vivió una emocionante jornada con niños y niñas de la Fundación Nuestros Hijos

La selección chilena vivió este miércoles una especial jornada junto a la Fundación Nuestros Hijos, que visitó las instalaciones de Juan Pinto Durán para compartir con los jugadores y el cuerpo técnico del combinado nacional.

Niños y niñas conversaron, bromearon y jugaron con los seleccionados. Además, pudieron presenciar la práctica de La Roja y ver en acción a sus ídolos en el marco de la preparación para los amistosos ante República Dominicana y Bolivia.

“Me encantó conocer a Arturo Vidal y Alexis Sánchez, son mis ídolos de niño. Me gustó ver cómo gritaban y metían goles. Estar cerca de ellos fue genial. Me emocioné y me quedé perplejo. nunca pensé que iba a conocer a la selección”, comentó un emocionado Ethian de 11 años.

Elías, de 8 años, apuntó que “me gustaron mucho las fotos con Gary Medel y Alexis Sánchez. También me gustó la cancha, ver como corrían y los regalos. La pasé muy bien”.

Fundación Nuestros Hijos busca contribuir a mejorar la sobrevida y la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes con cáncer, sus familias y los sobrevivientes. Esto último, a través de programas médicos, rehabilitación, investigación y desarrollo, programas sociales, acogimiento y educación para que los beneficiarios tengan la oportunidad de transitar la enfermedad con dignidad, disminuyendo el impacto multidimensional del cáncer.