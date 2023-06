Felipe Méndez apunta alto en La Roja tras su primer año en Rusia: “Debo ganarme un lugar”

El volante de la selección chilena, Felipe Méndez, afrontó su primer día de trabajo con el elenco nacional tras llegar desde Rusia, siendo uno de los últimos en incorporarse a la concentración con miras a los partidos ante República Dominicana y Bolivia.

“Fue un viaje largo, pero por estar acá uno tiene que hacer cualquier cosa. Me siento muy cómodo de estar acá, nada es más lindo que volver al país”, aseguró el jugador del CSKA Moscú, quien valoró su primera temporada en Rusia, donde ganó la Copa local.

“Muy feliz. Haberlo coronado con un título es muy importante. Creo que eso me ha servido bastante, me ha hecho crecer y me permite mantenerme en la selección (…) Crecí en lo futbolístico y como persona. Fue una decisión correcta irme a Rusia, es un fútbol bastante dinámico, con jugadores fuertes. Eso me ha hecho prepararme mejor físicamente”, planteó Felipe Méndez, que ante todo lo que ha significado su primera temporada en Europa apunta alto con su futuro en La Roja.

“No sé si llego con otro estatus, pero estoy disfrutando el momento. Vengo de jugar bastantes partidos. Salir campeón en el extranjero es bastante complicado. Debo ganarme un lugar, estoy luchando para eso. Estoy entrenándome al 100% para ser titular y ganarme un puesto en el equipo”, explicó, junto con valorar la gran cantidad de mediocampistas que hay en la selección chilena.

“Es buenísimo que haya mucha competencia, eso te hace crecer. Entrenar con estos jugadores, como Medel, Vidal, Pulgar, es muy bueno para mí, ellos tienen una trayectoria grandísima”, resaltó el ex Unión Española, que puso el foco en la meta para los amistosos que restan.

“Para mí todos los partidos son difíciles. El equipo jugó bien ante Cuba y esperamos plasmar lo mismo ante República Dominicana, afianzando la idea que quiere el técnico“, concluyó Felipe Méndez en conferencia de prensa.