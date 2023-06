Gary Medel, el jugador con más presencias en La Roja: “No hay nada más importante que la Selección”

Este domingo por la noche, la Selección Chilena de Fútbol enfrenta un nuevo duelo amistoso camino a las Clasificatorias 2026 recibiendo a Cuba en Concepción, duelo donde Gary Medel volvió a escribir con letras de oro su nombre en La Roja.

El defensor es, por ahora, el jugador con más presencias en el “equipo de todos”, uno por sobre Alexis Sánchez, con quien compartía el primer lugar con 153 partidos.

Tras el encuentro, Gary Medel valoró lo conseguido la noche de este domingo en Concepción: “es super importante desde que empecé a jugar en Católica. Después venir a la Selección fue el orgullo más grande de mi carrera y siempre soy feliz de estar acá, nadie me regaló nada, todo es trabajado con humildad, sacrificio y esfuerzo”, dijo.

“No hay nada más importante que la Selección, siempre ha sido lo más importante para mí, no hay nada más que eso”, complementó el defensor, ex Bologna de Italia.

Sobre el encuentro, comentó que “estamos trabajando super bien, estamos complementando lo que venimos haciendo hace algunos partidos”, sostuvo.

“Se hizo un partido correcto, tuvimos la posesión de pelota, pudimos haber hecho más goles, pero lo importante es que llegamos al arco rival”, complementó Medel.

Cerró sobre el público en Concepción que “siempre agradecido de la gente, lo que me dan fuera de la cancha por el cariño que me dan. La cancha estaba en buen estado, contento con el estadio, con la gente que se portó increíble, así que muy feliz”, finalizó.