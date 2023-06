Eduardo Berizzo saca cuentas alegres del triunfo ante Cuba: “Todo el mundo dio un paso al frente, nos sentimos confiados”

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, destacó el nivel de juego que mostró La Roja en el triunfo ante Cuba, siendo su segunda victoria seguida dirigiendo al “Equipo de Todos”.

“Tiene que ver con la exigencia de ritmo para nosotros. Al principio hicimos juego interior y después abrimos por las bandas. Es un partido que nos deja pensar en gente que ha aprovechado la oportunidad de debutar por la selección, todo el mundo ha devuelto la confianza de jugar en un equipo como el nuestro. Jugamos de principio a fin. El rival no importaba, sino nuestra manera de jugar, mostrando más capacidad ofensiva en la segunda parte”, recalcó, valorando el despliegue completo de todos los que ingresaron.

“Todo el mundo dio un paso al frente. Nos sentimos confiados como equipo, encontrando nuestra manera de jugar. El resultado no era importante, sino hacer las cosas bien. Este es nuestro camino. Esta conjunción de gente joven y de experiencia es muy buena, se desarrolló en el campo. Hubo muy buenas asociaciones“, explicó un Eduardo Berizzo encantado con el ambiente en Concepción, sin descartarlo como sede para partidos oficiales en el futuro.

“Ha sido una noche hermosa, ojalá volvamos, es reconfortante ver un estadio lleno (…) Me gusta ir a provincia, que nos reciban como nos recibieron. Encantado de volver en Eliminatorias o cualquier otro tipo de partido. No sería una complicación salir de Santiago”, comentó el entrenador de La Roja.

Eduardo Berizzo y el futuro de Chile

Al momento de plantear la rotación de plantel ante Cuba, explicó los motivos para alinear por pocos minutos a Ben Brereton y resaltó algunos otros nombres propios.

“Viene de un descanso prolongado, no queríamos arriesgarlo muchos minutos. Encontró ritmo de balón. No pensábamos que jugara 20 minutos. Entrenó a la mañana, el objetivo es que llegue a los partidos con República Dominicana y Bolivia. Es un delantero muy profundo. Me alegra por los jóvenes, Marcelino, Alarcón, Altamirano, nuestros zagueros, Assadi entró bien. Queríamos ver futbolistas como Dávila, demostró que es opción“, recalcó, junto con valorar la fórmula con la cual vencieron al elenco centroamericano.

“Se empieza a asentar nuestra manera de jugar, circulando el balón y presionando la salida del rival. El análisis es que hemos ido de menos a más. La manera de jugar es el control del partido a partir de la circulación del balón. Hoy demostramos esa mentalidad de principio a fin, jugando con intensidad”, comentó Eduardo Berizzo, quien fijó la visita a Bolivia como el momento más cercano a lo que proyecta como la oncena tipo de cara a clasificatorias.

“Se asemejará más a la formación que vislumbremos para septiembre, pero dependerá de los entrenamientos, la fecha FIFA tiene muchos detalles en sí”, concluyó en Concepción.