Diego Opazo y el debut de La Roja Sub 17 en el Sudamericano: “Estamos tranquilos y unidos para enfrentar a cualquiera”

El delantero de La Roja Sub 17, Diego Opazo, anticipó las sensaciones del plantel nacional de cara al inicio del Sudamericano, que aunque comienza este jueves, el “Equipo de Todos” deberá esperar hasta el sábado para su debut, contra Brasil.

“Muy ansiosos como grupo, estamos esperando hace más de un año para este debut. Estamos tranquilos y unidos para enfrentar a cualquiera. Queremos ya que sea sábado para darlo todo dentro de la cancha“, aseguró el atacante formado en Santiago Wanderers.

“Mi sueño era estar con la selección en el Sudamericano, estoy feliz de representar a mi país y mi familia está orgullosa, sin ellos no estaría acá. Wanderers siempre me dio el apoyo y me ayudó para saltar a la selección, estuvieron siempre presentes en mi proceso”, apuntó Diego Opazo, que valoró los duelos preparatorios que afrontaron bajo la dirección de Hernán Caputto.

“Hace bien jugar con equipos internacionales, hay más roce y sirve mucho para enfrentar a los equipos que nos toca“, concluyó quien lucha por ser parte de la oncena titular para el estreno de la selección chilena en el Sudamericano de la categoría.

El calendario de La Roja Sub 17