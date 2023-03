Felipe Méndez destaca el rol de Eduardo Berizzo en La Roja: “Me ha transmitido confianza y eso es muy importante”

El volante chileno Felipe Méndez se refirió a su gran presente en el CSKA Moscú y valoró un nuevo llamado a La Roja de cara al amistoso ante Paraguay, donde destacó el rol de Eduardo Berizzo al mando del seleccionado nacional.

En diálogo con el podcast “La Semana de La Roja”, el exjugador de Unión Española repasó su adaptación al fútbol de Rusia. “Al principio me costó un poco. Tuve la oportunidad de llegar en verano y después me costó porque hace mucho frío. Es algo muy poco común pero con el tiempo me he ido adaptando y lo he sabido llevar”, comentó.

Además, destacó la regularidad que ha adquirido tras su arribo a Europa. “Me encuentra en un momento muy bueno. Vengo jugando prácticamente todos los partidos, el equipo está ganando y eso me ayuda anímicamente. La liga me ha sorprendido bastante, es muy competitiva y en estos siete meses que llevo ha sido un balance positivo para mí”, aseguró.

En esa línea, Felipe Méndez expresó su satisfacción por su convocatoria a La Roja: “Para mí es un orgullo representar al país. Desde que llegó Eduardo (Berizzo) me ha transmitido una confianza y eso ha sido muy importante para mí. He logrado jugar los últimos dos partidos y que los jugadores con más experiencia te trasmitan confianza también te hace insértate en el grupo y sentirte importante”.

Finalmente, proyectó una eventual participación en las próximas Clasificatorias al Mundial 2026. “Es una ilusión tremenda. Lo que estoy viviendo hoy en día es un sueño y hay que tratar de ir paso a paso. Tratar de ganarme un lugar acá y defender a Chile en unas Eliminatorias, pensando en el Mundial, es un sueño”, cerró.