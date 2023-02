Marcelo Díaz, volante de Audax Italiano, repasó su paso por La Roja y respaldó la actual gestión de Eduardo Berizzo al mando del seleccionado nacional, con quien compartió camarín en su paso por Celta de Vigo.

En diálogo con TNT Sports, el experimentando jugador explicó que “le tengo muchísima fe a Berizzo. Sé qué clase de entrenador, sus capacidades y su conducción. Ojalá que por los puntos sea diferente”.

En esa línea, consultado sobre las alternativas en su puesto. “Está Erick (Pulgar) que está vigente en Flamengo, Esteban Pavez, Vicente (Pizarro) e Ignacio Saavedra. Por mi parte siempre dejaré la puerta abierta”, aseguró.

Además, se refirió al presente de la selección chilena. “En su momento se tomaron malas decisiones desde la dirigencia. Nunca hubiera dejado ir a Sampaoli, el equipo ya jugaba de una forma. Beccacece era la persona idónea para el puesto”, sostuvo.

“Nuestra primera eliminación fue hace 5 años. En ese momento el Mago (Jorge Valdivia) la rompía en Colo Colo y no era citado. La selección es de rendimiento y si tú le empiezas a poner edad a la selección estás completamente equivocado”, agregó.

Finalmente, Marcelo Díaz fue enfático en asegurar que “para mí el más grande error de la selección fue Reinaldo Rueda. Con Rueda cualquier iba a la selección y hay que ir por rendimiento, no por un partido, sino que sostenido. No pueden ir jugadores que no jueguen en sus equipos”.