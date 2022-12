Patricio Ormazábal: “Esperamos llegar en un muy buen momento al Sudamericano Sub 20”

La Roja Sub 20 culminó este viernes su último entrenamiento del año en Juan Pinto Durán de cara a la participación en el Sudamericano de Colombia, para lo cual su técnico, Patricio Ormazábal, deberá zanjar el listado final de jugadores.

“Estamos en las semanas decisivas, son muy importantes, cada día los detalles importantes para definir los jugadores que vamos a citar. El grupo está cada vez más parejo y competitivo, ellos también saben que cualquier error te puede dejar fuera. Están muy bien, entrenando al máximo por un cupo dentro de los 23“, aseguró en diálogo con el sitio web oficial de la selección chilena.

Al respecto, Patricio Ormazábal reconoció las dificultades que ha afrontado durante el proceso. “El equipo ha ido creciendo en confianza y juego, nos faltan jugadores: Tomás Avilés no ha podido llegar, hemos tenido que rotar jugadores de la U. Aún no tenemos equipo completo, Vicente Reyes tampoco pudo llegar. No sé si algún día en el año hemos tenido a todos a disposición, pero esperemos que así sea desde el 3 de enero”, planteó.

De todas formas, el exvolante de la UC es optimista con lo que puede hacer La Roja Sub 20 en el Sudamericano. “El equipo ha ido de menos a más. Empezamos los primeros amistosos alternando resultados y con un juego no tan fluido, nos costaba tener una idea. Faltaba hacer grupo, a veces tocaban jugadores que no se conocían. Fue un punto de inflexión el campeonato en Murcia, de ahí en más el equipo tomó otra dinámica, más comprometidos entre ellos. Esperamos llegar en un muy buen momento al Sudamericano“, concluyó el DT nacional.