Alexis Sánchez analizó el empate que obtuvo La Roja ante Qatar, donde pudo acabar con la sequía goleadora del equipo nacional aunque no bastó para una victoria. De todas formas, advirtió mejorías respecto a la derrota con Marruecos.

“Me sentí mejor. Se gana o se pierde, estamos en un proceso y hay que tener paciencia, entenderse. Existen las cosas positivas y negativas, hay que asumirlas y confiar en el cuerpo técnico. Sé cómo quieren trabajar, eso me deja tranquilo. En marzo hay que empezar a activarse, cada jugador tiene que dar lo mejor de si”, apuntó el “Niño Maravilla”, que no escondió su frustración por el penal perdido en Austria.

“No es fácil, asumo mi responsabilidad. Me tocó a mí. Si hay que patear otro penal, lo haré, por algo soy el goleador histórico de la selección. Aparte que sea el número 50, siempre quiero ganar y exigirme en todo (…) Sé que la gente me apoya en Chile”, explicó Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez y el recambio de La Roja

Al momento de rescatar elementos positivos de la gira a Europa, valoró la inclusión de nuevos jugadores. “El profe está viendo jugadores nuevos, es difícil entrar y no conocer sus movimientos, pero vamos paso a paso para mejorar. Creo en el entrenador. Hay muchos jugadores nuevos, debemos tratar de tener una idea clara y eso toma tiempo. Lo positivo es que ya también el entrenador los conoce. Eduardo Berizzo tiene su modo de juego, hay que respetarlo”, sostuvo.

De todas formas, recalcó que tiene más expectativas de cara a los siguientes desafíos. “Nos falta todavía. Estoy para apoyar a los jóvenes, aunque hay jugadores maduros que deben despertar y también los más grandes. Todos estos partidos nos ayudan para llegar a marzo con la mentalidad de ir a un Mundial. Me da la sensación que los jóvenes pueden dar mucho más, me voy con el gusto amargo de no poder ganar un partido”, planteó el delantero de 33 años.

Al respecto, se le volvió a consultar por la ausencia de Claudio Bravo y el atacante “salió jugando”. “Se echa de menos a Bravo, a Mark González. Isla es un jugador importante. Habría que preguntarle a él si quiere volver”, cerró en la zona mixta de Viena.