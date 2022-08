Este jueves, La Roja Femenina publicó el listado de jugadoras convocadas para el primer microciclo de preparación para el repechaje mundialista. El cuerpo técnico liderado por José Letelier nominó a 26 futbolistas exclusivamente del medio local, las que entrenarán en Juan Pinto Durán y no disputarán partidos amistosos.

Esta será la primera citación de la selección chilena tras su participación en la Copa América, en la que el equipo consiguió un lugar para la repesca de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.

La actuación de la escuadra nacional en Colombia 2022 dejó cuestionamientos al trabajo de Letelier y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, ha evitado referirse a su continuidad en el cargo.

“Me he entrevistado con José Letelier, con Christiane Endler y me toca hacerlo con Francis Cagigao, para tener el análisis completo de la participación de Chile en Copa América“, expuso en conversación con ADN Deportes.

De momento, el entrenador se mantiene en el puesto que ocupa desde 2012 y trabaja en el desafío de clasificar a La Roja Femenina a un segundo Mundial. Por decisión del cuerpo técnico, la selección no usará la fecha FIFA de septiembre para jugar amistosos, pero de todas formas habrán entrenamientos preparativos para el repechaje que se disputará en febrero de 2023.

El microciclo se realizará entre el próximo 29 de agosto y el 6 de septiembre y en la convocatoria destacan nueve jugadoras de Universidad de Chile, el equipo que más aportó a la nómina.