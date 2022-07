José Letelier reconoce que “no tiene al 100% del plantel” para el debut de Chile en la Copa América Femenina

El técnico de Chile, José Letelier, conversó en la previa al debut que este lunes tendrá la selección nacional en la Copa América Femenina. Todo previo a la última práctica, bajo la lluvia húmeda en Cali.

“Son todos rivales complicados, cada uno tiene sus potencialidades y veremos aquellas que podemos doblegar. Hemos hecho una buena semana, estamos esperanzados de hacer un muy buen debut”, explicó el DT de La Roja Femenina, que no se incomodó ante las posibles variantes tácticas que pueda exhibir Paraguay.

“Hemos visto su preparación, sabemos que tienen jugadoras importantes y vienen con una obligación más al perder en el debut. Eso quizá puede abrir el sector defensivo que ellas manejan cerrando líneas, con mucha agresividad. Estamos preparados para cualquier eventualidad”, comentó José Letelier, que reconoció problemas para armar el equipo del debut en la Copa América Femenina.

“No tenemos al 100% del plantel. Estamos evaluando a Fernanda Ramírez, hemos tenido testeos Conmebol de los cuales esperamos resultados para saber el plantel con el que contaremos mañana. Las que entren están capacitadas”, comentó en torno al esguince que padece la defensa de Colo Colo. Todo sumado a lo que, según información de ADN Deportes, podría arrojar tres bajas en el equipo por contagios de covid-19.

El análisis de José Letelier al fútbol femenino en Sudamérica

De cara al debut en el torneo continental, donde Chile defiende el subcampeonato logrado hace cuatro años en el país, estableció el progreso que ha habido en todos los planteles. “Todas las selecciones han ido evolucionando, más del 50% de las jugadoras están en ligas extranjeras. Las diferencias se han reducido y cada partido debemos pensarlo en su contexto”, comentó.

Al respecto, valoró el período de preparación que han tenido, pese a que ahora tienen menos tiempo de trabajo. “El fútbol femenino ha ido cambiando en su preparación, se ha ido profesionalizando de a poco y los clubes trabajan todas las semanas, asi que no tuvimos ese día a día permanente como hace cuatro años. Este mes ha sido suficiente para llegar bien al primer partido, son jugadoras con experiencia y esperamos llegar con buen pie“, recalcó además de descartar que haya sido para mejor el haber observado antes a sus rivales de grupo por no haber jugado la jornada inaugural.

“No lo considero ventaja, hoy todas las selecciones tienen suficientes antecedentes. Iniciando un torneo, además, el desgaste no es demasiado. No es mucha ganancia el haber descansado la primera fecha“, cerró el entrenador de Chile. El debut ante Paraguay, en Cali, será el lunes a las 17:00 horas de Chile y será transmisión de ADN Deportes.