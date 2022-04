Martín Lasarte habló sobre su paso por la Roja, donde no consiguió clasificar al Mundial de Qatar. Sin embargo, considera que la experiencia fue “espectacular” y que, aunque supiera que terminará como terminó, la repetiría.

“Fue espectacular. Si me dijeran, ¿la vuelves a agarrar sabiendo lo que pasó? Igual la agarraría”, dijo a Sport 890 de Uruguay. “Es otro tipo de tarea, no la puedes vivir en un club. Es una enseñanza también, más allá de que el resultado te deja mirando para arriba, pero la experiencia valió la pena”.

“Machete” analizó su paso también por la Copa América, donde destacó dos logros: el descubrimiento de Ben Brereton y la reconciliación de Arturo Vidal y Claudio Bravo. “Usamos la Copa América como un banco de pruebas, se lo dije al presidente”, dijo. “Llevamos a Brereton, nadie lo conocía”.

“Para nosotros lo más importante, poder zanjar y zurcir un problema dentro del plantel los que seguían a Bravo y los que seguían a Vidal. Era una situación complicada, el capitán cuando nosotros llegamos era [Gary] Medel y nosotros queríamos que el capitán fuera Bravo, yo ya lo conocía bien”, agregó el ex DT de la U. “El gol nuestro en la Copa América fue el abrazo de Vidal y Bravo. Fue real, continuó y continúa. Ellos recompusieron su relación”.

Sobre cómo se gestó la reconciliación, contó que lo habló primero con los jugadores y luego con el grupo. “Hubo mucha generosidad de ellos”, añadió.

Alaba a Medel y habla de Vidal y Alexis

Martín Lasarte destacó la calidad humana de Gary Medel. “Bravo, peleador, rebelde, pero honesto, noble. Fue de los que conocía de los que me llevé mejor impresión. Nos llevamos una impresión magnífica, gran persona, te hacía ver lo que había dentro para sumar”, sostuvo.

Sobre Arturo Vidal, el uruguayo dijo que “de la raya para adentro es incuestionable”, pero que “después, hay una parte que no termino de entender. Estamos hablando de futbolistas que están en los 33, 34 años, con prestaciones fantásticas, uno repasa su carrera y es increíble”.

“De la línea para adentro, en mi equipo toda la vida, es impresionante. Arturo es el jugador donde todos te dicen ‘tiene un esguince grave, pero este va a jugar'”.

Sin embargo, dice que “Arturo tiene todas las redes sociales” y que “para mí demasiada exposición, yo no sé cómo hacía para convivir con eso”.

Respecto a Alexis Sánchez, también destacó su profesionalismo. “Lo ves comer y dices ‘ahora entiendo’, la lechuguita, un pedazo de pollo chiquito. Impresionante. Algunos días, con molestia muscular, y sale a correr con perros”.

El recambio: “Esta complicado, en Chile lo saben”

Lasarte se refirió a las razones por las que la Roja no llegó al Mundial: por perder puntos como local y por la falta de recambio de la generación dorada. “Ahí está el partido con Bolivia. Y el partido con Ecuador veníamos con una inercia de tres partidos, pero a los tres minutos nos echan a Vidal y el partido se nos espanta”, dijo.

“Chile tiene que hacer una renovación obligada. Está complicado, en Chile lo saben”, añadió.

Sobre este tema destacó la llegada de Ben Brereton. “Extraordinario, no habla una palabra de español pero siempre optimista siempre con una sonrisa”.

Y lo comparó con el frustrado paso de Robbie Robinson por la Selección: “Fue al revés, no se adaptó nada, lo sufrió, lo pasó mal mal y lo tuve que liberar. No lo tenía claro”.

Agregó que el recambio “no lo hay” y ejemplificó: “[Tomás] Alarcón en el Cádiz no juega prácticamente nunca, es suplente. [Erick] Pulgar, que es un poquito más joven, se tuvo que ir de Fiorentina porque [Lucas] Torreira le ganó el lugar, está en Galatasaray, no compite, no juega. Y [Guillermo] Maripán en Mónaco juega. Los demás están en México o Chile”.

“Hicimos jugar a [Joaquín] Montecinos, todo el mundo quedó muy contento por su velocidad, el año pasado jugaba en segunda división [N. de la R.: logró el ascenso en 2020 con Melipilla]”, siguió Machete. “Nadie lo utilizó en su momento, ya lo utilizamos en su recorrido adulto”.