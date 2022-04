Ben Brereton fue la gran revelación de la selección chilena durante la temporada 2021. El delantero del Blackburn Rovers debutó con la Roja en la Copa América en Brasil y rápidamente se ganó la titularidad en el equipo.

La revista inglesa Four Four Two conversó con el atacante sobre su explosiva aparición con la camiseta roja y lo calificó como una superestrella.

En la entrevista, el futbolista de 22 años remarcó la recepción que ha tenido por parte de la fanaticada chilena. “Es increíble. Nadie sabía quién era yo cuando fui por primera vez, pero me apoyaron como si lo hicieran. Todos me respaldaron y realmente lo disfruté”, manifestó.

Respecto a su llegada al camarín, Brereton reconoció que le generó un poco de inquietud, debido a no poder comunicarse en el mismo idioma.

“La primera vez estaba muy nervioso porque no hablo español, pero todos los muchachos son brillantes. Con los que más me entendí fue con los hermanos Paulo y Nicolás Díaz, además de Tomás Alarcón. A pesar que todavía no hablo el idioma, me llevo muy bien con todos. Me hicieron sentir bienvenido, es un grupo unido”, afirmó. Incluso, el delantero compartió que “nos divertimos y jugamos FIFA”.

Desde su primera nominación en junio de 2021, Ben Brereton ha disputado 12 partidos junto a la selección chilena, diez de titular y en solo dos oportunidades ingresando desde la banca. En esos encuentros, ha convertido cuatro goles, tres por Clasificatorias y uno por Copa América.