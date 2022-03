Penal y gol anulado contra Chile: Conmebol liberó los audios del VAR en la derrota ante Brasil

La Conmebol liberó los audios respecto a las intervenciones del VAR en la goleada que Brasil le propinó a Chile por la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El primer tema que aclararon respecto a la actuación del juez argentino Darío Herrera es el gol anulado milimétricamente a Arturo Vidal en el tanto que pudo significar el 2-1 para la Roja.

“Hay una posible mano, para mí no sancionable. Viene de una disputa”, explicaba a los árbitros del VAR respecto a la jugada en la que Joaquín Montecinos controlaba el balón antes del centro para el frustrado tanto del “Rey Arturo” al minuto 47 del choque entre Brasil y Chile.

“Para mi habilita el número 4 de Brasil”, se escucha por parte de Juan Soto, aunque tras una serie de ángulos variados y, pese a los reclamos del cuadro nacional, Germán Delfino terminó zanjando la situación sin mayor debate. “La mano no es mano, pero estaba en posición adelantada Arturo (Vidal)”, explicó.

La revisión al penal de Mauricio Isla

En cuanto a la infracción del lateral de Flamengo sobre Neymar, no hubo mayores cuestionamientos a la situación. “Juega primero balón Neymar y después veo un contacto abajo”, apuntó Darío Herrera mientras comenzaba el chequeo.

Luego de asegurarse que no había infracción previa a la corrida del atacante del PSG, Germán Delfino apuntó sin titubeos. “Isla no juega balón. Dámela al 50%, pero para mí es clara”, resolvió en un funcionamiento de la revisión que no generó mayores polémicas.