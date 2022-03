Pablo Milad y la opción del repechaje: “Hay que tener fe y luchar hasta el final, como le pasó a Macedonia”

El pasado jueves por la noche, Chile prácticamente quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 tras ser goleado categóricamente por Brasil en Río de Janeiro.

Pese a que matemáticamente La Roja aún tiene chances de clasificar al repechaje mundialista, las opciones son complejas, pero no imposibles, visión que compartió Pablo Milad.

El mandamás del fútbol chileno conversó con La Tercera y partió analizando lo sucedido en el Maracaná: “los últimos partidos que habíamos tenido con Brasil habían sido parejos. Habíamos perdido por poco. Se habían visto fuerzas parejas y sentía que les complicaba jugar con nosotros. Fue un 4-0 exagerado. Fue algo duro“, esgrimió.

Sobre las opciones de que La Roja diga presente en Qatar 2022, Milad indicó que: “matemáticamente no estamos eliminados, pero dependemos de resultados que son difíciles. Está difícil. Hay que tener fe y luchar hasta el final, como le pasó a Macedonia“, aseguró.

“En el fútbol no hay milagros. Deberíamos haber estado más arriba en la tabla. Enredamos puntos con países que no nos pasaba, como Bolivia. Y ganamos puntos que no acostumbramos afuera, que no supimos aprovechar”, insistió el presidente del fútbol chileno.

Confidenció sobre el camarín de Chile tras la derrota ante Brasil que: “el grupo estaba bien. Hubo momentos buenos, de agobio, pero después perdimos el balón. Hubo lágrimas de pena, de rabia en el camarín“, dijo.

Su gestión en las Clasificatorias

Ante la pregunta si consideraba que sería “un fracaso” quedar fuera de Qatar 2022, Pablo Milad aseguró que: “te podría decir que es un fracaso cuando uno parte con los chicos desde jóvenes y los proyecta para ir al Mundial. No es el caso mío, porque llevo casi un año y medio”, dijo.

“Fracaso se podría decir desde el punto de vista de objetivos, eso sí. Pero desde el punto de vista de proceso y cambio, te diría que no. Hemos visto que hay chicos que se proyectan, que tienen cabida en la Selección y que son los futuros seleccionados. Pero hay temas preocupantes. ¿Hace cuánto no llevamos jugadores a Europa? Estamos terminando la Generación Dorada que nos ha dado tantas alegrías”, complementó el mandamás del fútbol chileno.

Sobre la continuidad de Francis Cagigao y Martín Lasarte, aseguró que: “no pasará nada. Francis Cagigao viene como director deportivo institucional, pero de todas las selecciones, no solo de la adulta”, mientras que sobre el adiestrador de La Roja dijo que: “si queda eliminado, Lasarte tiene contrato hasta diez días después del último partido”, sostuvo.

En el cierre adelantó que: “después de estas Clasificatorias se vendrá una reestructuración total e integral. Esto incluirá lo que son premios, por ejemplo. Tendremos una estructura ordenada que no existe hoy dentro de los estatutos de la Federación. Ahí se establecerán los premios de los jugadores, las citaciones, los premios en el fútbol formativo, de la Sub 20 a la Sub 23, según la participación y los resultados”, finalizó el Pablo Milad.