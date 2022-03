Luka Tudor: “No sé si está bien que Chile vaya a un Mundial jugando así”

En el día después tras la caída de Chile ante Brasil, Los Tenores desarrollaron un crudo análisis respecto al momento de la Roja y Luka Tudor evidenció su molestia con el desarrollo y rendimiento que tuvo el cuadro de Martín Lasarte.

“Vi jugadores que los vengo viendo hace tiempo así, levantando las manos, cada uno para su santo. Alexis Sánchez se pasa echando para atrás, si jugó como lo hizo contra Bolivia es porque es delantero. Eduardo Vargas recibió siempre 20 metros en campo propio”, apuntó el “Tenor Goleador”.

“No sé si está bien que Chile vaya a un Mundial jugando así. Traería a Marcelo Bielsa de vuelta”, puntualizó Luka Tudor, quien insistió en su crítica ante el hecho que Chile no dispusiera de Ben Brereton ante Brasil.

“Le metieron una presión impresionante, pero no me gustó que no estuviera. No creo que esté tan mal, pero se está jugando un traspaso. Un tobillo no se va a fracturar con esos días de recuperación que ha tenido”, justificó el exdelantero de la Roja.

“Con Brereton perdíamos 4-1 ante Brasil. Nadie que toma decisiones en el fútbol chileno ve lo que todos vemos”, contrarrestó Cristián Arcos. Juan Cristóbal Guarello complementó con la “fortuna” de contar con “Big Ben”. “Si no aparecía Brereton “de raja”, Chile estaría fuera del Mundial hace 3 fechas”, apuntó.

Lo que viene para la Roja, según Los Tenores

En lo inmediatamente deportivo, la directriz está clara de cara al choque contra Uruguay. “Tendría que ser muy tonto para no poner a Montecinos contra Uruguay. Corre, tiene actitud, demostró otra cosa”, sostuvo Juan Cristóbal Guarello, que cuestionó los líos a lo largo de toda la ruta a Qatar 2022.

“Más allá de algunos partidos muy llamativos, difícilmente fuiste competitivo en las eliminatorias. En lo que a ti te correspondía, como sacar puntos en Lima o ganarle a Colombia de local, no fuiste capaz“, planteó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

Yendo más allá, Los Tenores plantearon una mirada más amplia a futuro respecto a la situación de la selección chilena. “Esto es como cuando quieres mejorar un colegio: tu contratas profesores. Algo así es en lo que tiene que pensar la selección chilena”, comentó Cristian Arcos.

“Si Victoriano Cerda va a ser quien tome las decisiones, estamos cagados. Hace 5 años recién conoció una cancha, administraba una isapre”, complementó Juan Cristóbal Guarello.